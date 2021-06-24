Перед последним туром все три гранда из "группы смерти" имели шанс как выиграть квартет, так и опуститься / остаться на третьей строчке (чудес от Венгрии никто не ожидал) – но только Франция гарантировала себе участие в плей-офф. "Ле Блё" лидировали с 4 очками, на 99% обеспечив себе поединок со Швейцарией в 1/8 финала, а вот португальцы имели только 3 зачётных балла, находясь на третьей строчке. С неё они могли выйти на Нидерланды или Бельгию – впрочем, в случае разгромного поражения от французов со счетом 4:0 "селесао" вообще никуда не попали бы.

Дубли Роналду и Бензема в видеообзоре матча Португалия – Франция – 2:2

Дидье Дешам и Фернанду Сантуш перед личной встречей провели серьёзные перестановки в составе. Франция полностью обновила фулбэка – и если выход Эрнандеса вместо Диня читался, то появление справа Кунде (центрбэка) вместо Павара настораживало. Кроме того, инертного Рабьо в центре поля заменил Толиссо. У Португалии же в запасе остались Бруну Фернандеш и Уильям Карвалью – оба уступили место в основе Санчешу и Моутинью.

В первые 15 минут матча команды вели осторожную разведку и подтвердив свою готовность разрывать на контратаках – одну из них Роналду даже завершил ударом головой в руки Льорису. Впрочем, в целом игра выглядела закрытой, а наибольшее оживление Пушкаш Арены вызвали новости из Мюнхена, где Венгрия забила Германии.

В середине первого тайма стало понятно, что "селесао" не собираются раскрываться. Фернанду Сантуш прекрасно понимал трудности французов при организации позиционных атак и уязвимость "Ле Блё" на флангах обороны, выманивая соперника на собственную половину, однако на 16-й минуте его план мог пойти наперекосяк – Мбаппе получил разрезную передачу, вырвавшись один на один с Патрисиу и пробив в дальний угол. Руй спас Португалию! Чемпионы Европы огрызнулись на 20-й ударом Роналду с лёту после ошибки Варана, однако Кришу чуть не хватило точности.

В целом, на поле было скучно, ведь матч был закрытым. Ничего не предвещало о приближении гола, но на 28-й минуте скуку развеял арбитр Матео Лаос – он назначил пенальти в ворота Франции. Основания были серьёзные, ведь Льорис при перехвате подачи со стандарта ударил кулаком в висок Данилу Перрейре (правда, перед этим Уго сыграл в мяч). Роналду с "точки" уверенно реализовал приговор. 1:0!

В последующие 15 минут португальцы провели ещё несколько контрвыпадов, непременно завершая их ударами метров с 22-24-х, но точности им не хватало. Франция же за этот период не создала вообще ничего – и это ещё полбеды. "Галльские петухи" при этом даже не двигались, топчась на месте в центре поля и не понимая, куда отдать передачу. На такой футбол было трудно смотреть, но всего одного удачного паса команде хватило для камбэка. Его на 45-й минуте исполнил Погба, который забросил мяч в штрафную под вбегание Мбаппе – Килиан же упал после контакта с Семеду. Матео Лаос сразу же указал на 11 метров, а Бензема легко переиграл Патрисиу. 1:1!

В раздевалке оба тренера прибегли к заменам. Сантуш выпустил Палинью вместо Данилу Перрейры (очевидно, удар Льориса зря не прошел), а Дидье Дешам обновил левый фланг обороны – Эрнандеса сменил Динь. Правда, уже через пять минут Люка упал на газон, держась за приводящую мышцу. Фулбек не смог продолжить игру, а его позицию пришлось занять центрхаву Рабьо.

К тому времени Франция уже вела в счёте в результате шикарного заброса Погба за спину Рубену Диашу. Бензема избежал офсайда (это подтвердил видеоповтор) и вышел один на один с Патрисиу, пробив в дальний угол – 1:2!

Впрочем, уже на 50-й минуте португальцы могли отыграться благодаря подаче на Роналду и его замыканию головой метров с шести. Мяч прошел рядом со штангой! Криш, однако, не останавливался: на 59-й минуте капитан "селесао" догнал мяч на левом краю штрафной и попытался пробросить его мимо Кунде, а Жюль подыграл себе руками – пенальти! Сам же КР7 его и реализовал. 2:2!

После этого повторилась ситуация с первого тайма. Португальцы на кураже провели несколько интересных контратак и запороли перспективный стандарт с правого фланга, а французы остановились, не замечая никаких вариантов для продвижения мяча. Как следствие, уже на 60-х минутах стало скучно – болельщиков подбадривали только новости из Мюнхена, где Венгрия умудрилась во второй раз выйти вперёд. И именно при таком футболе "Ле Блё" неожиданно создали голевой момент: Погба на 68-й минуте качнул Палинью перед штрафной и красиво закрутил мяч в правую девятку, но Патрисиу в красивом прыжке перевел мяч в крестовину – а потом ещё и взял добивание от Гризманна!

На 70-х минутах стало очевидно, что никакого разгрома не случится, а значит "селесао" выйдут в плей-офф. Возможно, именно это закончило нормальный футбол в этом матче – в течение последней четверти встречи команды уныло раскатывали мяч, проводили замены, сушили темп и вообще не обостряли. В конце концов, Матео Лаос прекратил мучения футболистов, дав финальный свисток. Ничья в Будапеште.

Таким образом, Франция с 5 очками в активе выиграла группу F. Португалия, имея набрав 4 зачётных балла, вышла в плей-офф с третьего места, а Германия благодаря ничьи с Венгрией не только спаслась от вылета, но и стала второй – у "Бундестим "преимущество по личным встречам.

Германия драматично спаслась против Венгрии и запрыгнула в плей-офф Евро-2020