36-річний форвард відвідав салон всесвітньо-відомого автовиробника в компанії президентів Ferrari та "б'янконері", повідомляє Expansion з посиланням на Corriere della Sera.

Португалія – Франція: Роналду повторив світовий рекорд за результативністю

Тоді ж він придбав собі ексклюзивну спортивну модель Ferrari Monza з потужністю у 810 кінських сил та максимальною швидкістю понад 300 км/год, яка коштує щонайменше 1,6 млн євро. Нещодавно вона була визнана найгарнішою машиною в історії. Отримати можливість купити Monza можна лише за запрошенням. Цікаво, що у Златана Ібрагімовіча цей спорткар з'явився раніше.

До речі, у гаражі Кріштіану Роналду вже є Lamborghini, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce і, звичайно, Ferrari.

Португалія розписала бойову нічию з Францією у матчі з трьома пенальті – дубль Роналду вивів "селесао" у плей-офф Євро