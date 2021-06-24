Криштиану Роналду отличился дублем в воротах национальной команды Франции (2:2) в рамках Евро-2020.

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36-летний форвард уже забил 109 мячей в футболке сборной Португалии и сравнялся с мировым рекордом, который принадлежит иранцу Али Даеи. Ни одному футболисту в мире не удавалось забить больше за национальную команду и Криштиану стоит на пороге абсолютного рекорда.

В розыгрыше Евро-2020 Роналду уже успел осуществить 5 результативных ударов.

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