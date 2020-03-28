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Роналду приобрел роскошный автомобиль лимитированной версии

18:30 83 Читати українською
Роналду приобрел роскошный автомобиль лимитированной версии
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Несмотря на благотворительную деятельность, форвард Ювентуса не забывает и о себе.

Криштиану Роналду сделал себе дорогой подарок в виде гиперкара Bugatti Centodieci, сообщает Bild.

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Стоит отметить уникальность данного авто, концерн выпустил лишь 10 такиш машин, а стоимость одной составляет около 10 млн евро. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 сек, а его максимальная скорость – 380 км/ч.

Напомним, в Италии сейчас приостановлен чемпионат на неопределенный срок из-за пандемии. Криштиану Роналду занимается благотворительностью для борьбы с коронавирусом.

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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