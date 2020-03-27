toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Роналду спасает родину от коронавируса щедрым подарком для больниц

27 марта 23:28 36 Читати українською
Роналду спасает родину от коронавируса щедрым подарком для больниц
Криштиану Роналду / фото из открытых источников

Криштиану Роналду не жалеет средств для спасения родного острова от пандемии.

Криштиану Роналду присоединился к борьбе с коронавирусом в Португалии, закупив медицинское оборудование для больниц на родном острове Мадейра.

"Роналду перехитрил Ювентус": экс-президент туринцев обвинил португальца в бегстве из Италии

Как сообщает региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос, звёздный нападающий подарил медучреждениям автономного региона Мадейра пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, на пресс-конференции чиновник добавил, что контакты между Роналду и органами здравоохранения уже налажены и что процесс сотрудничества продолжается.

Напомним, в середине марта Marca подорвала сети заявлением о том, что Роналду превратит сеть своих отелей в больницы, которыми можно будет пользоваться бесплатно. Сам же Роналду якобы собрался оплачивать работу врачей, медсестер и другого персонала, но новость оказалась фейком.

По состоянию на 27 марта в Португалии зафиксировано 4268 случаев заражения коронавирусом. Сам Криштиану дважды сдал тест на COVID-19, но в обоих случаях заболевания не обнаружили.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

blog_ava
"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии
27 марта
926
Теги
Италия Португалия коронавирус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
44
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук