Роналду спасает родину от коронавируса щедрым подарком для больниц

Криштиану Роналду не жалеет средств для спасения родного острова от пандемии.

Криштиану Роналду присоединился к борьбе с коронавирусом в Португалии, закупив медицинское оборудование для больниц на родном острове Мадейра.

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Как сообщает региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос, звёздный нападающий подарил медучреждениям автономного региона Мадейра пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, на пресс-конференции чиновник добавил, что контакты между Роналду и органами здравоохранения уже налажены и что процесс сотрудничества продолжается.

Напомним, в середине марта Marca подорвала сети заявлением о том, что Роналду превратит сеть своих отелей в больницы, которыми можно будет пользоваться бесплатно. Сам же Роналду якобы собрался оплачивать работу врачей, медсестер и другого персонала, но новость оказалась фейком.

По состоянию на 27 марта в Португалии зафиксировано 4268 случаев заражения коронавирусом. Сам Криштиану дважды сдал тест на COVID-19, но в обоих случаях заболевания не обнаружили.

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