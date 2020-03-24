Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

Криштиану Роналду находится в поисках одного из последних контрактов своей жизни. Ювентус может отпасть, но на горизонте уже 2 претендента, способных удовлетворить аппетиты португальца.

Роналду не желает терять треть зарплаты. Именно столько у него может отнять коронавирус, который обрушивает не только мировые экономики, но и топовые клубы Италии. До недавнего времени Юве всеми силами хотел задержать игрока, не только много забивающего, но и приносящего своим командам миллионы за пределами поля. Однако сейчас ситуация в Кальчо, как и всей стране, значительно ухудшилась. В свою очередь, как сообщает испанский таблоид Diario Gol, принять условия 35-летнего Криштиану не прочь Пари Сен-Жермен. Французский клуб готов платить португальцу не менее 31 миллиона евро зарплаты чистыми, несмотря на финансовые кризисы и эпидемии.

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У парижан есть свой козырь. Четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2020 готовы избавиться от скандального Неймара уже в ближайшее время, если бразилец и Барселона решатся пойти на примирение дорогущей ценой в 150 миллионов евро. ПСЖ положительно воспринял бы новую звездную парочку в атаке – Роналду с Мбаппе должны повести клуб к новым европейским вершинам. У агента Криштиану Жорже Мендеша прекрасные контакты с руководством французского гранда, который в новых условиях остается одним из немногих, кто способен дать Роналду то, в чем он нуждается.

Экс-лидера Реала ждет последний большой вызов в карьере – 53 гола и 14 ассистов за 75 матчей в составе Юве доказывают его качество, неподвластное времени. Еще одним вариантом для него испанские журналисты называют Манчестер Юнайтед, где предлагают финальный контракт на 3 года, что очень импонирует агенту Мендешу. Мол, КР7 мог бы вернуть утраченный блеск бывшей команде. Однако для этого "красные дьяволы" обязаны выполнить одно условие – квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. До вынужденной паузы манкунианцы занимали пятое место в АПЛ, но дисквалификация Манчестер Сити из еврокубков открывает путь в главный клубный турнир.

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Что в этой ситуации настораживает, это скверная репутация издания Diario Gol, инсайды которого часто не воплощались в жизнь. Впрочем, вариант с трансфером Роналду вполне себе реален. Италию поглотил хаос годами невиданной эпидемии, а 3 игрока Ювентуса заболели коронавирусом. Криштиану еще раньше "убежал" на более безопасную родную землю, отбывая свой карантин на острове Мадейра. Даже если Италия преодолеет недуг, а Серия А возобновится в ближайшие месяцы, потери клубов будут колоссальными, и они уже физически не смогут позволить себе платить бешеные деньги по контрактам. Пошел бы Кришти на уменьшение оклада в подобных форс-мажорных обстоятельствах?

Если был бы столь же счастливым, как в Реале, возможно. Однако различные СМИ неоднократно рассказывали, что он не совсем доволен Ювентусом, где не находит той сатисфакции, которую получал в Мадриде. Сами туринцы охотно продолжили бы соглашение с игроком, который за 1 день в 2018 году принес почти столько же от продаж футболок (520 тысяч, десятки миллионов евро), чем все остальные за предыдущий сезон (850 тыс). Однако времена серьезно изменились. Роналду должен стать одной из крупнейших жертв массового урезания зарплат в Серии А, а отказываться от десятка миллионов евро, когда тебя и так существенно опережает Месси, не хочется.

Отметим, что кроме Неймара, трансферу КриРо могла бы помочь еще одна многоходовка. Главный тренер ПСЖ Томас Тухель уже сообщил руководству, что не желает продолжать сотрудничество с арендованным Мауро Икарди. Если форвард вернется в Интер, тот с большой вероятностью продаст бомбардира ориентировочно за 70 миллионов евро в Ювентус. При таком расскладе туринцы получили бы неплохую замену своим форвардам (среди прочего, ожидают ухода еще и Гонсало Игуаина).

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Напомним, Италия больше всего в Европе страдает от коронавируса – 64 тысячи зараженных, более 6000 смертей. В той же Франции ситуация также непростая, но цифры не столь мрачные (20 тыс пострадавших, более 800 летальных случаев). Болезнь дошла и до Португалии (23 смерти, 2000 инфицированных). Сам Роналду дважды сдал тест на коронавирус COVID-19, но в обоих случаях заболевание не было обнаружено.

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