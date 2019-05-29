Роналду принял участие в благотворительном матче звезд и повторил шедевральную бисиклету – на воротах снова стоял Буффон

Ювентус организовал благотворительный матч между итальянскими знаменитостями и звездами разных видов спорта.

Чемпион Италии на собственном стадионе провел сбор средств для поддержки изучения раковых заболеваний.

Во встрече принял участие и лидер туринцев Криштиану Роналду. Португалец, как всегда, был заряжен на борьбу и бомбардирские свершения. Он даже попытался повторить свой уже легендарный удар в падении через себя, но в ворота не попал. Парадокс – снова пострадать от акробатических навыков нападающего мог Джанлуиджи Буффон, который стоял на воротах соперника. В конце концов, Роналду таки добился своего после сольного прохода. Точный удар и громкое "Siiiii!" во время празднования – все, как в Лиге чемпионов.

Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату

34-летний португалец играл в одной команде с таким личностями, как Павел Недвед, Франческо Тотти, Андреа Аньелли, Себастьян Феттель и другие. Противостояли Роналду и компании итальянские певцы, которых усилили легендарные Джанлуиджи Буффон, Хавьер Дзанетти и Джорджо Кьеллини.

Матч закончился победой команды Криштиану со счетом 3:2. Решающий гол забил Антонио Джовинацци, который выступает в Формуле 1 за команду Альфа Ромео Заубер.

Бисиклета Роналду:

Na "Partita del Cuore", jogo beneficente que acontece todos os anos na Itália, reuniu várias estrelas do futebol mundial, tais como: Pavel Nedvěd, Andrea Pirlo, Francesco Totti. Detalhe pro "quase golaço" do CR7, e o goleiro era justamente o Buffon.pic.twitter.com/aKz3XXAOK4 — Liberta Depre (@liberta__depre) 27 травня 2019 р.

Гол і традиционное"Siiii!"