Роналду принял участие в благотворительном матче звезд и повторил шедевральную бисиклету – на воротах снова стоял Буффон

Ювентус организовал благотворительный матч между итальянскими знаменитостями и звездами разных видов спорта.
Чемпион Италии на собственном стадионе провел сбор средств для поддержки изучения раковых заболеваний.
Во встрече принял участие и лидер туринцев Криштиану Роналду. Португалец, как всегда, был заряжен на борьбу и бомбардирские свершения. Он даже попытался повторить свой уже легендарный удар в падении через себя, но в ворота не попал. Парадокс – снова пострадать от акробатических навыков нападающего мог Джанлуиджи Буффон, который стоял на воротах соперника. В конце концов, Роналду таки добился своего после сольного прохода. Точный удар и громкое "Siiiii!" во время празднования – все, как в Лиге чемпионов.
Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату
34-летний португалец играл в одной команде с таким личностями, как Павел Недвед, Франческо Тотти, Андреа Аньелли, Себастьян Феттель и другие. Противостояли Роналду и компании итальянские певцы, которых усилили легендарные Джанлуиджи Буффон, Хавьер Дзанетти и Джорджо Кьеллини.
Матч закончился победой команды Криштиану со счетом 3:2. Решающий гол забил Антонио Джовинацци, который выступает в Формуле 1 за команду Альфа Ромео Заубер.
Бисиклета Роналду:
Гол і традиционное"Siiii!"