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Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату

10:16 685 Читать на русском
Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в сезоні 2018/19 чемпіонату Італії забив 21 гол.

Португалець посів четверте місце в гонці бомбардирів Серії А, поступившись Фабіо Квальяреллі (Сампдорія, 26 м'ячів), Дувану Сапаті (Аталанта, 23) і Кшиштофу Пйонтеку (Мілан, 22).

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Роналду не потрапив до трійки найкращих бомбардирів національного чемпіонату за підсумками сезону вперше з 2006 року. Тоді він забив за Манчестер Юнайтед 9 голів.

В сезоні 2018/19 Кріштіану провів 31 матч за Ювентус в Серії А, в яких забив 21 гол та віддав 8 гольових передач.

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Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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