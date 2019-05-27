Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в сезоні 2018/19 чемпіонату Італії забив 21 гол.

Португалець посів четверте місце в гонці бомбардирів Серії А, поступившись Фабіо Квальяреллі (Сампдорія, 26 м'ячів), Дувану Сапаті (Аталанта, 23) і Кшиштофу Пйонтеку (Мілан, 22).

Роналду не зіграє в останньому турі Серії А – португалець встановив особистий антирекорд за останні 10 років

Роналду не потрапив до трійки найкращих бомбардирів національного чемпіонату за підсумками сезону вперше з 2006 року. Тоді він забив за Манчестер Юнайтед 9 голів.

В сезоні 2018/19 Кріштіану провів 31 матч за Ювентус в Серії А, в яких забив 21 гол та віддав 8 гольових передач.

Новобранці Переса, або Як президент Реала вибирав Луніна та ще 72-х гравців