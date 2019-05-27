Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату

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Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії ПаньківаЗбірна України — 12:32 3801
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Суркіс: Навалка в Динамо? В кінці сезону приймемо правильне рішення для клубуУкраїна — 11:04 2019
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