Роналду взяв участь у благодійному матчі зірок і повторив шедевральну бісиклету – на воротах знову стояв Буффон

Ювентус організував благодійний матч між італійськими знаменитостями та зірками різних видів спорту.

Чемпіон Італії на власному стадіоні провів збір коштів для підтримки вивчення ракових захворювань.

У зустрічі взяв участь і лідер туринців Кріштіану Роналду. Португалець, як завжди, був заряджений на боротьбу і бомбардирські звершення. Він навіть спробував повторити свій вже легендарний удар в падінні через себе, але у ворота не влучив. Парадокс – знову постраждати від акробатичних вмінь нападника міг Джанлуїджі Буффон, який стояв на воротах суперника. Зрештою, Роналду таки досяг свого після сольного проходу. Точний удар і гучне "Siiiii!" під час святкування – все, як у Лізі чемпіонів.

Роналду вперше за 13 років не потрапив у трійку найкращих бомбардирів чемпіонату

34-річний португалець грав в одній команді з таким особистостями, як Павел Недвед, Франческо Тотті, Андреа Аньєллі, Себастьян Феттель та інші. Протистояли Роналду і компанії італійські співаки, яких підсилили легендарні Джанлуїджі Буффон, Хав'єр Дзанетті і Джорджо К'єлліні.

Матч закінчився перемогою команди Кріштіану з рахунком 3:2. Вирішальний гол забив Антоніо Джовінацці, який виступає у Формулі 1 за команду Альфа Ромео Заубер.

Бісиклета Роналду:

Na "Partita del Cuore", jogo beneficente que acontece todos os anos na Itália, reuniu várias estrelas do futebol mundial, tais como: Pavel Nedvěd, Andrea Pirlo, Francesco Totti. Detalhe pro "quase golaço" do CR7, e o goleiro era justamente o Buffon.pic.twitter.com/aKz3XXAOK4 — Liberta Depre (@liberta__depre) 27 травня 2019 р.

Гол і традиційне "Siiii!"