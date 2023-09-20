Азиатская Лига чемпионов, 1-й тур

Персеполис – Аль-Наср – 0:2

Голы: Гариб, 62, Кассем, 72

Криштиану Роналду не удалось отличиться результативными действиями в этой встрече, но звёздный португалец внёс существенный вклад в победу Аль-Насра. На 52-й минуте опорник Персеполиса Сарлак заработал второе предупреждение и был удалён – первую желтую карточку он получил в первом тайме за фол на КР7.

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Оставшись в большинстве, Аль-Наср реализовал своё преимущество. На первый план вышел вингер команды Абдулрахман Гариб – он оформил гол+пас. В первом случае 29-му номеру ассистировал Марцело Брозович, во втором случае он оформлял голевую передачу на Мохаммеда Кассема.

Отметим, что эта встреча прошла без болельщиков. Персеполис был наказан Азиатской футбольной конфедерацией матчем при пустых трибунах за скандальную публикацию в социальных сетях еще в 2021 году – клуб намекнул на иранское вторжение на территорию Индии 1736-го года.