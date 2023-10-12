Кріштіану Роналду ненароком порушив закони Ірану і ризикує отримати покарання, про яке і не міг подумати.

Нещодавно Кріштіану Роналду побував в Ірані, де його Аль-Наср грав проти Персеполіса в Лізі чемпіонів Азії. Той матч завершився перемогою Аль-Насра 2:0, а легендарний нападник ризикує отримати проблеми.

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Що ж такого зробив форвард збірної Португалії? Справа в тому, що перед матчем Роналду втілив мрію іранської художниці Фатіми. Жінка, яка має обмежені фізичні можливості, завжди хотіла зустрітися з Кріштіану. Зірковий футболіст втілив її мрію, але це може вилізти Кріштіану боком.

Справа в тому, що Роналду обійняв і поцілував незнайому жінку. Це є суворим порушенням законів Ірану. Днями Кріштіану отримав заочний вердикт – 99 ударів батогом, повідомляє Index з посиланням на іранські ЗМІ.

Щоправда, для того, щоб покарання стало реальним, 38-річний Кріштіану повинен знову відвідати Іран.

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