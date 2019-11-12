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Роналду придется встретиться с руководством Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение в последних матчах

10:27 139 Читати українською
Роналду придется встретиться с руководством Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение в последних матчах
Криштиану Роналду / Reuters

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи и вице-президент клуба Павел Недвед хотят обсудить с форвардом Криштиану Роналду его открытое недовольство после замен в матчах против Локомотива и Милана.

Встреча руководства туринцев и звезды состоится после того, как португалец вернется из сборной, информирует Gazzetta dello Sport.

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Боссы клуба обеспокоены поведением Роналду, который прямо на поле демонстрировал свое раздражение решениями тренера Ювентуса Маурицио Сарри. Форвард после того, как его меняли в матчах против Локомотива (ЛЧ) и Милана (Серия А), не пожал руку наставнику и сразу шел в раздевалку. Недвед и Паратичи хотят избежать излишнего внимания к встрече, клуб даже не будет штрафовать Роналду за такое поведение.

К слову, 34-летний португалец отметился лишь одним голом в последних пяти матчах за Ювентус – реализованный пенальти против Дженоа (30 октября).

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Италия Ювентус Ювентус Павел Недвед Фабио Паратичи Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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