Кассано после скандальной выходки Роналду вспомнил курьезный случай из своей карьеры

Бывший форвард Ромы Антонио Кассано высказался о поведении нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, который покинул стадион, не дождавшись окончания матча с Миланом (1:0).

"Роналду действительно уехал за три минуты до конца игры? Это запрещено, так как после матча проводится допинг-контроль. Со мной такое произошло 12 лет назад на матче Рома – Лацио. Капелло заменил меня, я сорвался и поехал домой.

Роналду, разъяренный заменой, покинул стадион до окончания матча с Миланом

Однако мне пришлось вернуться, потому что в тот день я должен был пройти проверку на допинг, и если бы я ее пропустил, мне грозила дисквалификация на два года", – цитирует Кассано Corriere dello Sport.

Напомним, главный тренер туринцев Маурицио Сарри на 55-й минуте матча 12-го тура Серии А против Милана заменил Роналду, который сразу пошел в раздевалку. Вместо него на поле появился форвард Пауло Дибала, который забил победный гол. Позже 34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось еще три минуты.

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