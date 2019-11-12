Роналду доведеться зустрітися з керівництвом Ювентуса, щоб пояснити свою поведінку в останніх матчах

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі і віце президент клубу Павел Недвед хочуть обговорити з форвардом Кріштіану Роналду його відкрите невдоволення після замін у матчах проти Локомотива і Мілана.

Зустріч керівництва туринців і зірки відбудеться після того, як португалець повернеться зі збірної, інформує Gazzetta dello Sport.

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Боси клубу занепокоєні поведінкою Роналду, який прямо на полі демонстрував своє роздратування рішеннями тренера Ювентуса Мауріціо Саррі. Форвард після того, як його змінювали у матчах проти Локомотива (ЛЧ) та Мілана (Серія А), не тиснув руку наставнику і відразу йшов у роздягальню. Недвед і Паратічі хочуть уникнути зайвої уваги до зустрічі, клуб навіть не буде штрафувати Роналду за таку поведінку.

До слова, 34-річний португалець відзначився лише одним голом в останніх п'яти матчах за Ювентус – реалізований пенальті проти Дженоа (30 жовтня).

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