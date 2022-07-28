Сага имени Криштиану Роналду поглощает все больше клубов по всей Европе.

Агент Жорже Мендеш предлагал звездного клиента разным участникам ЛЧ, и среди них есть Наполи, сообщает Il Mattino со ссылкой на AS.

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"Партенопейцы" с интересом рассматривают возможность подписать Роналду, но в настоящее время сделка выглядит маловероятной из-за финансовых нюансов. Португалец готов снизить зарплату до 8 млн евро в год, однако даже такая сумма не вписывается в зарплату Наполи. Итальянцы вынуждены продать еще кого-то из лидеров, чтобы серьезно претендовать на приглашение Криша.

Добавим, что контракт Роналду с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста.

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