Сага імені Кріштіану Роналду поглинає все більше клубів по всій Європі.

Агент Жорже Мендеш пропонував зіркового клієнта різним учасникам ЛЧ, і серед них є Наполі, інформує Il Mattino з посиланням на AS.

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"Партенопейці" з інтересом розглядають можливість підписати Роналду, але наразі угода виглядає малоймовірною через фінансові нюанси. Португалець готовий знизити зарплатню до 8 млн євро на рік, проте навіть така сума не вписується у зарплатну відомість Наполі. Італійці змушені продати ще когось з лідерів, щоб серйозно претендувати на запрошення Кріша.

Додамо, що контракт Роналду з МЮ чинний ще рік. У минулому сезоні форвард провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти.

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