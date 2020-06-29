toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналду повторил сумасшедшую прическу своего одноклубника

23:19 - Читати українською
Роналду повторил сумасшедшую прическу своего одноклубника
Куадрадо и Роналду / Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не устает удивлять экспериментами со своими волосами.

Звездный португалец решил взять пример с одноклубника Хуана Куадрадо – до такого беспорядка на голове Криштиану никто не привык.

Буффон и Кьеллини официально продлили свои контракты с Ювентусом

"Что думаете о моем новый стиле, как у брата Паниты (прозвище Куадрадо - прим.)", – написал обладатель пяти "Золотых мячей" под общей фотографией в Instagram.

Напомним, в последнем матче Серии А против Лечче Роналду отметился голом с пенальти.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд

blog_ava
Скрипник может беспрепятственно покинуть Зарю и имеет несколько вариантов в клубах-участниках еврокубков
11:33
17376
Теги
Ювентус Ювентус Италия Хуан Хуан Куадрадо Криштиану Криштиану Роналду
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
9
мин
Барселона
23:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук