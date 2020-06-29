Роналду повторил сумасшедшую прическу своего одноклубника

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не устает удивлять экспериментами со своими волосами.

Звездный португалец решил взять пример с одноклубника Хуана Куадрадо – до такого беспорядка на голове Криштиану никто не привык.

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"Что думаете о моем новый стиле, как у брата Паниты (прозвище Куадрадо - прим.)", – написал обладатель пяти "Золотых мячей" под общей фотографией в Instagram.

Напомним, в последнем матче Серии А против Лечче Роналду отметился голом с пенальти.

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