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Роналду повторив божевільну зачіску свого одноклубника

29 червня 23:19 - Читать на русском
Роналду повторив божевільну зачіску свого одноклубника
Куадрадо та Роналду / Getty Images

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати експериментами зі своїм волоссям.

Зірковий португалець вирішив взяти приклад з одноклубника Хуана Куадрадо – до такого безладу на голові Кріштіану ніхто не звик.

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"Що думаєте про мій новий вигляд, як у брата Паніти (прізвисько Куадрадо – прим.)", – написав володар п'ятьох "Золотих м'ячів" під спільною світлиною в Instagram.

Нагадаємо, в останньому матчі Серії А проти Лечче Роналду відзначився голом з пенальті.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Хуан Хуан Куадрадо Кріштіану Кріштіану Роналду
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