"Все, кто меня знает, знают о моей бесконечной любви к Манчестер Юнайтед. Я провел в этом клубе потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого и выдающегося клуба.

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Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на Олд Траффорд. Мечта сбылась. После всех раз, когда я возвращался, чтобы сыграть против Манчестер Юнайтед, я всегда чувствовал любовь от болельщиков, даже будучи соперником. Об этом можно только мечтать.

Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая "Золотая бутса" и первый "Золотой мяч". Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и "красными дьяволами". История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово.

Я тут. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить. P.S. Сэр Алекс, это для тебя", – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, что Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду в Англию 27 августа. Криш должен присоединиться к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября во поединке против Ньюкасла.

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