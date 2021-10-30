Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, возможно, сам этого не желая, выиграл конкуренцию у нападающего ПСЖ Лионеля Месси в соцсетях.

Недавно 36-летний португалец и его любимая Джорджина Родригес в Instagram сообщили, что ожидают двойню. За сутки этот пост стал самым популярным за всю историю соцсети среди спортсменов.

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Новость набрала около 28 миллионов лайков и по количеству реакций обошла публикацию Лионеля Месси, которая до этого держала первенство. Речь идет о посте , в котором аргентинец объявил о переходе в ПСЖ (22 млн лайков).

К слову, у Роналду уже четверо детей: Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери Эва и Матео, а также общая с Джорджиной дочь Алана Мартина.

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