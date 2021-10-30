Зірковий форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, можливо, сам цього не бажаючи, виграв конкуренцію у нападника ПСЖ Ліонеля Мессі в соцмережах.

Нещодавно 36-річний португалець та його кохана Джорджина Родрігес в Instagram повідомили, що очікують на двійню. За добу цей пост став найпопулярнішим за всю історію соцмережі серед спортсменів.

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Допис набрав близько 28 мільйонів вподобань і за кількістю реакцій обійшов публікацію Ліонеля Мессі, яка до цього тримала першість. Йдеться про пост, у якому аргентинець оголосив про перехід в ПСЖ (22 млн лайків).

До слова, у Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, двійнята від сурогатної матері Ева та Матео, а також спільна з Джорджиною донька Алана Мартіна.

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