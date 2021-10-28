Джорджина Родригес беременна двойней, сообщила сама девушка Роналду, опубликовав в Instagram фото УЗИ.

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Судя по выражению лица влюбленных, пара очень счастлива от таких новостей, а Криштиану уже успел сообщить своим 4-м детям, что в их семье ожидается пополнение еще на два человека.

"Рада сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами", – подписала фото Джорджина.

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