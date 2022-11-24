Информация о расторжении контракта Криштиану Роналду с Манчестер Юнайтед активизировал и сумасшедших из страны-агрессорки.

Бабушки из так называемой "ЛНР" решили записать видеообращение к Криштиану Роналду, который на днях остался без клуба.

Роналду покинул Манчестер Юнайтед: официальное заявление клуба

"Щедрое" предложение поражает: суперзвезде пообещали возможность получить российское гражданство и паспорт за хорошие выступления. Довершили свое заявление обращением к "Криштиану и Рональду" – очевидно, "за поребриком" не знают, что это один и тот же человек.

Напомним, Роналду и Манчестер Юнайтед пришли к согласию относительно досрочного немедленного расторжения контракта, рассчитанного до лета 2023 года. С приходом Эрика Тен Хага Роналду потерял статус основного игрока, наиграв около тысячи минут в 16 матчах за МЮ, а также имел постоянные конфликты с тренером и даже досрочно покидал стадион. Теперь обладатель 5 "Золотых мячей" является свободным агентом.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім