Інформація про розрив контракту Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед активізував і божевільних з країни-агресорки.

Бабусі з так званої "ЛНР" вирішили записати відеозвернення до Кріштіану Роналду, який на днях залишився без клубу.

Роналду покинув Манчестер Юнайтед: офіційна заява клубу

"Щедра" пропозиція вражає: суперзірці пообіцяли можливість отримати російське громадянство і паспорт за хороші виступи. Довершили свою заяву зверненням до "Кріштіану і Рональду" – вочевидь, "за порєбріком" не знають, що це одна й та сама людина.

Нагадаємо, Роналду та Манчестер Юнайтед дійшли згоди щодо дострокового негайного розірвання контракту, розрахованого до літа 2023 року. З приходом Еріка Тен Хага Роналду втратив статус основного гравця, награвши близько тисячі хвилин у 16 матчах за МЮ, а також мав постійні конфлікти з тренером та навіть достроково покидав стадіон. Тепер володар 5 "Золотих м'ячів" є вільним агентом.

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