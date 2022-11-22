Эра Криштиану Роналду в клубе из Манчестера официально подошла к концу. Прощание состоялось не на позитивной ноте.

37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором подверг критике тренера, клуб и его руководство. Пресса сразу начала говорить, что это конец выступлений Роналду на Олд Траффорд. Так и вышло.

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Как сообщает официальный сайт манкунианцев , стороны пришли к согласию о досрочном немедленном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2023 года. С приходом Эрика Тен Хага Роналду потерял статус основного игрока, наиграв около тысячи минут в 16 матчах за МЮ, а также имел постоянные конфликты с тренером и даже досрочно покидал стадион. Теперь обладатель 5 "Золотых мячей" является свободным агентом.

"Клуб благодарит Криштиану за огромный вклад во время выступлений на Олд Траффорд. Все работники Манчестер Юнайтед сосредоточены на прогрессе команды под руководством Эрика Тен Хага и совместной работе для достижения успехов", – говорится в заявлении клуба.

Впервые португалец перебрался в МЮ в 2003-м, где провел 6 лет, а во второй раз в Англию вернулся прошлым летом. Всего в активе Криштиану Роналду 346 поединков, 145 голов и 64 ассиста в футболке "красных дьяволов".

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