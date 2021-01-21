"Мы счастливы победе, это было сложно, особенно учитывая ужасное состояние поля, но мы справились. Мы отнеслись к делу не так, как в матче с Интером. Тот матч – прошлое.

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Это очень важный трофей и мы надеемся, что он прибавит команде уверенности. Милан и Интер очень сильны, но я верю, что у нас достаточно сил для победы в чемпионате. Будет очень сложно, но я верю, что мы все еще способны завоевать Скудетто", – заявил Роналду в комментарии RAI Sport.

Напомним, что португалец голом приблизил Юве к победе над Наполи. Его запев также поддержал Альваро Мората.

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