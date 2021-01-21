"Ми щасливі перемозі, це було складно, особливо враховуючи жахливий стан поля, але ми впоралися. Ми поставилися до справи не так, як у матчі з Інтером. Той матч – минуле.

Ювентус взяв Суперкубок Італії, перегравши Наполі у важкому матчі – Пірло завоював перший трофей у ролі тренера

Це дуже важливий трофей і ми сподіваємося, що він надасть команді впевненості. Мілан та Інтер дуже сильні, але я вірю, що ми маємо достатньо сил для перемоги в чемпіонаті. Буде дуже складно, але я вірю, що ми все ще здатні завоювати Скудетто", – заявив Роналду в коментарі RAI Sport.

Нагадаємо, що португалець голом доклався до перемоги Юве над Наполі. Його заспів також підтримав Альваро Мората.

Удінезе – Аталанта: Маліновський виграє "дербі" в росіянина – лідер, хотів забити з кутового, але криза бере розгін