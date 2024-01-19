"Не знаю. Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, своей сборной.

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Так что я буду продолжать играть. Не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу", – высказался нападающий во время интервью на церемонии Globe Soccer Awards.

Напомним, что Криштиану Роналду 5 февраля исполнится 39 лет. Он продолжает свою карьеру в Аль-Нарсе, за который сыграл в текущем сезоне в 25 матчах, забив 24 гола и оформив 11 ассистов.

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