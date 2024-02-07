Матчем-відкриттям оновленого Сантьяго Бернабеу може стати поєдинок між Реалом і саудівським Аль-Насром. Мадридці вже надіслали клубу Кріштіану Роналду відповідне запрошення на товариський поєдинок.

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Щоправда, це трапиться ще нескоро. Попередня дата гри – січень 2025 року, повідомляє Saudi World Football з посиланням на журналіста Сауда Аль-Сарамі.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду, який вже більше року захищає кольори Аль-Насра, виступав за Реал з 2009 по 2018-й. У складі мадридського клубу португалець виграв 4 ЛЧ та двічі став чемпіоном Іспанії.

До слова, 5 лютого Кріштіану Роналду виповнилося 39 років. Попри поважний футбольний вік, капітан збірної Португалії все ще вражає результативністю – за 2023 рік він забив 53 голи, що є найкращим показником у світі.

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