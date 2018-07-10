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Роналду покинул Реал ради Ювентуса: прощальное письмо Криштиану – объяснение и благодарность

20:43 134 Читати українською
Роналду покинул Реал ради Ювентуса: прощальное письмо Криштиану – объяснение и благодарность
Криштиану Роналду перешел в Ювентус – прощальное письмо Реалу

Криштиану Роналду перешел в Ювентус и опубликовал свое прощальное письмо к фанатам Реала.

Напомним, Реал затягивал трансфер Роналду до момента, когда сам игрок не объяснил бы причины ухода из клуба, который выиграл 3 последних Лиги чемпионов. Правда Флорентино Перес хотел устроить публичную церемонию прощания.

"Эти годы в Реале и городе Мадрид были, пожалуй, самыми счастливыми в моей жизни. У меня есть только чувство огромной благодарности к этому клубу, фанатам, городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которые я получил.

Роналду официально перешел в Ювентус

И тем не менее считаю, что настал момент, чтобы открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб, чтобы он принял мой трансфер. Я чувствую это так и прошу всех, а особенно фанатов, чтобы они поняли меня.

Это были 9 абсолютно прекрасных лет. Уникальных 9 лет. Для меня это было эмоциональное время. Чувствовал себя ценным, но также было трудно, потому что Реал – это клуб самых высоких требований. Я также понимаю, что никогда не смогу забыть то, как радовался Футболу уникальным образом.

На поле и в раздевалке у меня были сказочные партнеры. Я чувствовал тепло со стороны невероятных фанатов. Вместе мы выиграли 3 ЛЧ подряд, а 4 за 5 лет.

К тому же, на индивидуальном уровне чувствую сатисфакцию, ведь выиграл 4 Золотых мяча и 3 Золотых бутсы. Все во время моего этапа в этом большом и экстраординарном клубе.

Реал покорил мое сердце и моей семьи. Поэтому хочу больше, чем когда-либо, поблагодарить: клуб, президента, директоров, партнеров, всех тренеров, врачей, физиотерапевтов и невероятных работников, которые делают так, чтобы все работало, и заботятся о каждой детали.

Спасибо бесконечный раз нашим фанатам и также испанском футболу. За эти 9 захватывающих лет я боролся против блестящих игроков. Мое уважение и признание для всех их.

Я много думал и знаю, что настал момент для нового цикла. Я ухожу, но буду чувствовать эту футболку, этот герб и Сантьяго Бернабеу всегда как что-то мое. Независимо от того, где я буду.

Спасибо всем, и, конечно же, как я уже сказал впервые на нашем стадионе девять лет назад: Hala Madrid!", – цитирует Роналду официальный сайт Реала.

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