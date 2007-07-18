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Трансфер Роналду в Ювентус затягивается из-за Переса – стало известно, когда португалец прибудет в Турин

17:02 62 Читати українською
Трансфер Роналду в Ювентус затягивается из-за Переса – стало известно, когда португалец прибудет в Турин
Криштиану Роналду / Marca

Нападающий Реала Криштиану Роналду до сих пор не закрыл свой переход в туринский Ювентус из-за руководства королевского клуба.

Флорентино Перес не хочет войти в историю мадридского гранда, как президент, который продал Криштиану Роналду, информирует AS. Босс Реала стремится организовать церемонию прощания для 33-летнего португальца, где бы Криштиану заявил, что покидает клуб по собственной воле.

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Зато Роналду, обиженный на Реал, который не удовлетворил его финансовые требования, даже слушать не хочет о помпезной церемонии. Единственное желание звезды – как можно быстрее упаковать чемоданы и отправиться в Турин.

По информации AS, руководство Ювентуса уже выразило свою обеспокоенность агенту Роналду Жорже Мендешу из-за затягивания перехода, однако представитель игрока заверил туринцев, что трансферу ничего не угрожает.

А вот итальянский SportMediaset уверяет, что Роналду, который сейчас отдыхает в Греции, прилетит в Турин в следующий вторник, а ближе к концу недели официально оформит свои отношения с Юве.

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Испания Главное Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
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