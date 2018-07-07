Дом Роналду в Турине: здесь проживали Зидан и Каннаваро, а рок-группа U2 не потянула аренду на 6 дней

Нападающий Реала Криштиану Роналду, который вскоре может стать игроком Ювентуса, уже подыскал себе жилье в Турине.

33-летний португалец будет проживать в огромном поместье на 1000 квадратных метров, которое расположено в эксклюзивной части города, информирует Sport Mediaset. Здесь живут футболисты, богачи, звезды шоу-бизнеса.

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Роналду будет иметь, в частности, 8 спален на трех этажах, два бассейна и теннисный корт. Кроме этого, в доме находятся несколько секретных выходов, которые позволят Криштиану незаметно "проскальзывать" мимо итальянских папарацци.

Также сообщается, что в этом поместье ранее проживали такие экс-звезды Ювентуса, как Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро.

Интересно, что популярная рок-группа U2 в свое время отказался от этого дома из-за нереально дорогой стоимости – 280 тысяч евро за 6 дней.

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