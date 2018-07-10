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Роналду официально перешел в Ювентус

18:43 653 Читати українською
Роналду официально перешел в Ювентус
Криштиану Роналду перешел в Ювентус / фото: Marca

Криштиану Роналду покинул Реал и стал игроком Ювентуса. Португалец провел в Мадриде 9 лет, но решился на переход в итальянский клуб.

Ювентус официально подписал Кришитану Роналду. Португалец таки покинул Мадрид и продолжит карьеру в Турине, сообщает официальный сайт Реала.

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Детали соглашения пока неизвестны, поскольку официальный сайт Ювентуса пока не объявил о переходе Криштиану. Ранее сообщалось, что Роналду подпишет контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро в год.

Криштиану Роналду перешел в Реал летом 2009 года. В составе мадридского клуба португалец дважды выиграл Примеру и 4 раза одержал победу в Лиге чемпионов.

Реал поблагодарил Роналду за годы, проведенные в Мадриде, и подчеркнул, что "Королевский клуб" всегда будет домом для португальца. Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории Реала.

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