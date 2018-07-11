Реал попрощался с Роналду трогательным видео

Криштиану Роналду покинул Реал и подписал контракт с Ювентусом. Мадридский клуб попрощался со своим уже экс-лидером, опубликовав видео с наиболее памятными моментами карьеры Криштиану в Реале.

Реал потерял своего лидера Криштиану Роналду, который подписал 4-летний контракт с Ювентусом. "Королевский клуб" пытался удержать португальца, однако это мадридцам не удалось.

Роналду покинул Реал ради Ювентуса: прощальное письмо Криштиану – объяснение и благодарность

В качестве прощания Реал в своем твиттере опубликовал видео с наиболее памятными моментами Криштиану в Мадриде – начиная от официального представления и заканчивая тремя подряд победами в Лиге чемпионов.

Напомним, переход Роналду стал рекордным в истории итальянского футбола.