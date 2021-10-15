Роналду похвастался наградой лучшему игроку месяца в АПЛ
10:08 - Читати українською
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился фотографией с наградой лучшему игроку сентября в АПЛ.
"Всем болельщикам, которые проголосовали за меня в опросе за лучшего игрока месяца. Спасибо, ребята! Всегда вместе", – написал Роналду в своем Instagram под фотографией с наградой.
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Отметим, что Криштиану опередил Салаха, Канселу, Сарра, Рюдигера и Сен-Максимена в голосовании за лучшего игрока сентября в чемпионате Англии.
К слову, Роналду сыграл в 4 матчах АПЛ за Манчестер Юнайтед после возвращения, в которых забил 3 мяча.
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