"Всем болельщикам, которые проголосовали за меня в опросе за лучшего игрока месяца. Спасибо, ребята! Всегда вместе", – написал Роналду в своем Instagram под фотографией с наградой.

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Отметим, что Криштиану опередил Салаха, Канселу, Сарра, Рюдигера и Сен-Максимена в голосовании за лучшего игрока сентября в чемпионате Англии.

К слову, Роналду сыграл в 4 матчах АПЛ за Манчестер Юнайтед после возвращения, в которых забил 3 мяча.

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