"Всім уболівальникам, які проголосували за мене в опитуванні за найкращого гравця місяця. Дякую вам, хлопці! Завжди разом", – написав Роналду в своєму Instagram під світлиною з нагородою.

Не Роналду чи Ібрагімовіч: Бастоні назвав найпроблемнішого суперника

Зазначимо, що Кріштіану випередив Салаха, Канселу, Сарра, Рюдігера та Сен-Максімена у голосуванні за найкращого гравця вересня в чемпіонаті Англії.

До слова, Роналду зіграв у 4 матчах АПЛ за Манчестер Юнайтед після повернення, у яких забив 3 м'ячі.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця