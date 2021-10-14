"Противостояние с Роналду или Ибрагимовичем точно не могу назвать легкой прогулкой. Мы сейчас говорим о лучших футболистов на своей позиции.

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Кто создал больше всего проблем? У меня были большие проблемы с Игуаином, когда он играл за Ювентус. Он создал мне больше всего неприятностей", – приводит слова Бастони с Twitch Calciomercato.

К слову, Гонсало с сентября прошлого года защищает цвета Интера Майами. В текущем сезоне МЛС Игуаин провел 25 поединков, в которых отличился десятью голами и тремя ассистами.

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