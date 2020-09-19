Представители СМИ снова "залезли" в карман португальскому футболисту, чтобы оценить стоимость его подарков.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной ценный подарок, сообщает издание AS.

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35-летний португалец решил украсить руку Джорджины самым дорогой в мире кольцом – бриллиантовый перстень от Картье специалисты оценили в 700 тысяч евро.

Как отмечают СМИ, Криштиану вместе с украшением сделал Джорджине предложение и она дала согласие. Пара пока не планирует свадьбу, дата мероприятия также не назначена.

Напомним, форвард Ювентуса и его невеста воспитывают четырех детей (правда, общей является только младшая дочь – Алана Мартина).

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