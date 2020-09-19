Представники ЗМІ знову "залізли" до кишені португальського футболіста, аби оцінити вартість його подарунків.

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду зробив своїй коханій коштовний подарунок, повідомляє видання AS.

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35-річний португалець вирішив прикрасити руку Джорджини найдорожчою у світі каблучкою – діамантовий перстень від Карт'є фахівці оцінили у 700 тисяч євро.

Як зазначають ЗМІ, Кріштіану разом з прикрасою зробив Джорджині пропозицію і вона дала згоду. Пара поки не планує весілля, дата заходу також не призначена.

Нагадаємо, форвард Ювентуса та його наречена виховують чотирьох дітей (щоправда, спільною є лише наймолодша донька – Алана Мартіна).

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