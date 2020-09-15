Культовый журнал Forbes составил рейтинг футболистов с наибольшими доходами в 2020 году.

На вершине списка Forbes ожидаемо оказались две главные звезды современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Форвард Барселоны получит 126 млн долларов – 92 зарплаты в клубе плюс 34 из рекламных контрактов. Его вечный конкурент из Ювентуса зарабатывает чуть меньше – 117 млн (70+47). Тройку лидеров замкнул Неймар с 96 млн (78+18).

Отмечается, что Килиан Мбаппе увеличил свои доходы благодаря улучшению рекламных контрактов, но до "призеров" еще очень далеко – чемпион мира пополнил свой банковский счет на 42 млн (28+14).

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