"36 лет – невероятно! Такое ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит. От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но, прежде всего, от всей души ко всему миру.

"Возраст – это только цифры": Ювентус ярким видео поздравил Роналду с 36-летием

Я отдал все, что мог, я никогда не сдерживал себя, и я всегда старался создать лучшую модификацию меня. В ответ вы подарили мне свою любовь и восхищение, свое присутствие и горячую поддержку. И за это я никогда не смогу отблагодарить. Я бы не справился без вас.

Отмечая свое 36-летие и 20-летие карьеры профессионального футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет этого. Но что я могу вам пообещать, так это то, что пока я буду продолжать, вы никогда не получите от меня меньше 100%.

Еще раз спасибо за вашу поддержку, за добрые пожелания в этот день. Это очень много значит для меня, и все вы занимаете особое место в моем сердце", – написал Криштиану на своей странице в Инстаграме.

Зінченко їде в Ліверпуль, Ювентус проекзаменує Фонсеку, потенційний дебют Коваленка проти "биків": топ-матчі вікенду