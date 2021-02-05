"36 років – неймовірно! Таке відчуття, що все почалося вчора, але ця подорож вже сповнена пригод та історій, які потрібно запам'ятати. Мій перший м'яч, моя перша команда, мій перший гол... Час летить. Від Мадейри до Лісабона, від Лісабона до Манчестера, від Манчестера до Мадрида, від Мадрида до Турина, але, передусім, від щирого серця до всього світу.

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Я віддав все, що міг, я ніколи не стримував себе, і я завжди намагався створити кращу версію мене. У відповідь ви подарували мені свою любов і захоплення, свою присутність і палку підтримку. І за це я ніколи не зможу вам віддячити. Я б не впорався без вас.

Відзначаючи своє 36-річчя і 20-річчя кар'єри професіонального футболіста, мені шкода, що я не можу обіцяти вам ще 20 років цього. Але що я можу вам пообіцяти, так це те, що поки я буду продовжувати, ви ніколи не отримаєте від мене менше, ніж 100%.

Ще раз дякую за вашу підтримку, за добрі побажання в цей день. Це дуже багато означає для мене, і всі ви займаєте особливе місце в моєму серці", – написав Кріштіану на своїй сторінці в Інстаграмі.

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