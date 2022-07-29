Нападающий Манчестер Юнайтед продолжает интриговать своим будущим, которое больше не связывает с "красными дьяволами".

Во время товарищеского матча с Нумансией (4:0) фанаты "матрасников" вывесили красноречивый баннер с надписью "CR7 not welcome". Атлетико считают едва ли не самым реальным вариантом для форварда, который хочет уйти из Манчестер Юнайтед ради участия в Лиге чемпионов.

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Диего Симеоне не прочь поработать с 37-летним Роналду, а вот болельщики "кольчонерос" категорически не поддерживают приход экс-форварда Реала. В одном из фанатских пабликов разместили фото баннера и португальского форварда, которое увидел Криштиану.

Роналду оставил под постом несколько эмодзи со слезами и смехом. Комментарий португальца мгновенно разлетелся в Instagram.

Напомним, у Криштиану еще есть год действующего контракта с МЮ, но нападающий даже не проходил сборы с командой Эрика Тен Хага, проведя всего несколько тренировок.

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