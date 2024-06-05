Жирона назвала тройку игроков, которые прошли первый этап голосования фанатов и сойдутся в финале за звание лучшего в сезоне 2023/24.

Цыганков и Довбик стали лучшим дуэтом Ла Лиги по крутому показателю

– нападающий Артем Довбик – 39 матчей, 24 гола, 10 ассистов;

– вингер Савио – 41 матч, 11 голов, 10 ассистов;

– центральный защитник Эрик Гарсия – 33 матча, 5 голов.

Интересно, что конкуренты Довбика даже не принадлежат Жироне. Гарсия должен вернуться в Барселону, а Савио находился на контракте в Труа и готовится перейти в Ман Сити. Это одна из главных проблем Жироны, которая рискует растерять более половины основы перед участием в Лиге чемпионов.

FASE 2 | Vota ara pel jugador de la temporada!



️ @ericgm3

Artem Dovbyk

@OficialSavinho



️ Tria el teu jugador estrella del curs i entra en el sorteig d'una samarreta signada per tota la plantilla! — Girona FC (@GironaFC) June 5, 2024

Вильярреал "обвиняет" Довбика в травме Серлота, Цыганков стал "канониром", реакция Лунина на фейл Куртуа