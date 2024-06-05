Довбик попал в тройку финалистов за звание игрока сезона в Жироне – конкуренты украинца даже не принадлежат клубу
Артем Довбик имеет шанс в очередной раз пополнить свою коллекцию индивидуальных наград.
Жирона назвала тройку игроков, которые прошли первый этап голосования фанатов и сойдутся в финале за звание лучшего в сезоне 2023/24.
Цыганков и Довбик стали лучшим дуэтом Ла Лиги по крутому показателю
– нападающий Артем Довбик – 39 матчей, 24 гола, 10 ассистов;
– вингер Савио – 41 матч, 11 голов, 10 ассистов;
– центральный защитник Эрик Гарсия – 33 матча, 5 голов.
Интересно, что конкуренты Довбика даже не принадлежат Жироне. Гарсия должен вернуться в Барселону, а Савио находился на контракте в Труа и готовится перейти в Ман Сити. Это одна из главных проблем Жироны, которая рискует растерять более половины основы перед участием в Лиге чемпионов.
Вильярреал "обвиняет" Довбика в травме Серлота, Цыганков стал "канониром", реакция Лунина на фейл Куртуа