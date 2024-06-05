"Россоблу" объявили о назначении 46-летнего специалиста на должность главного тренера. Итальяно подписал контракт на два сезона, сообщает официальный сайт Болоньи.

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Напомним, что команда под руководством Тиагу Мотты по итогам прошлого сезона сенсационно пробилась в Лигу чемпионов. Однако этот успех не убедил тренера остаться. Ожидается, что вскоре он возглавит Ювентус.

Что касается Итальяно, то предыдущие три года он довольно успешно работал с Фиорентиной. Он вывел "фиалок" в три финала – однажды Кубка Италии и дважды Лиги конференций, но ни один из них выиграть не смог.

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