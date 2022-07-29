Нападник Манчестер Юнайтед продовжує інтригувати своїм майбутнім, яке більше не пов'язує з "червоними дияволами".

Під час товариського матчу з Нумансією (4:0) фанати "матрацників" вивісили промовистий банер із написом "CR7 not welcome". Атлетіко вважають чи не найреальнішим варіантом для форварда, який хоче піти з Манчестер Юнайтед заради участі в Лізі чемпіонів.

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Дієго Сімеоне не проти попрацювати з 37-річним Роналду, а от вболівальники "кольчонерос" категорично не підтримують прихід екс-форварда Реала. В одному з фанатських пабліків розмістили фото банера і португальського форварда, яке побачив Кріштіану.

Роналду залишив під дописом кілька емодзі зі сльозами та сміхом. Коментар португальця миттю розлетівся в Instagram.

Нагадаємо, у Кріштіану ще є рік чинного контракту з МЮ, але нападник навіть не проходив збори з командою Еріка Тен Хага, провівши лише кілька тренувань.

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