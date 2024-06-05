Мбаппе принес Франции более четверти миллиарда евро – Макрон не зря пытался срывать трансфер в Реал
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе внес заметный вклад в развитие экономики своей страны.
Мбаппе был не просто главной звездой ПСЖ и чемпионата Франции, но и серьезным активом. Арабские владельцы тратили на игрока огромные деньги, часть из которых перепадала государству.
Мбаппе все же получил самую большую зарплату в Реале – озвучены точные цифры
В период с 2017-го по 2024 год налоги с зарплаты и различных бонусов для звезды ПСЖ составили 261 миллион евро, сообщает Bfmtv. Теперь становится более понятно, почему Эммануэль Макрон был настолько заинтересован, чтобы Мбаппе оставался в Париже. Президент Франции даже лично участвовал в кампании по уговорам Килиана не покидать клуб.
Футболист однажды поддался давлению и отказал Реалу, но этим летом таки осуществил свой замысел. На днях Королевский клуб объявил о переходе французского форварда.