Мбаппе был не просто главной звездой ПСЖ и чемпионата Франции, но и серьезным активом. Арабские владельцы тратили на игрока огромные деньги, часть из которых перепадала государству.

Мбаппе все же получил самую большую зарплату в Реале – озвучены точные цифры

В период с 2017-го по 2024 год налоги с зарплаты и различных бонусов для звезды ПСЖ составили 261 миллион евро, сообщает Bfmtv. Теперь становится более понятно, почему Эммануэль Макрон был настолько заинтересован, чтобы Мбаппе оставался в Париже. Президент Франции даже лично участвовал в кампании по уговорам Килиана не покидать клуб.

Футболист однажды поддался давлению и отказал Реалу, но этим летом таки осуществил свой замысел. На днях Королевский клуб объявил о переходе французского форварда.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...