Реал презентовал новую экипировку, в которой команды будет играть в следующей кампании.

"Сливочные" вместе с разработчиком Adidas показали миру новую форму, в которой будут играть в сезоне 2024/25. В презентации новой экипировки не участвовал Килиан Мбаппе, поскольку его контракт был подписан позже, чем готовилось объявление.

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Новая форма имеет минималистичный дизайн и выполнена в белом цвете. На футболке есть персонализированный узор гусиных лапок с инициалами "RM". Детали формы черного цвета, такие как спонсор, логотип Adidas, полосы на плечах и линия V-образного выреза.

Андрей Лунин принял участие в презентации новой формы. Украинский голкипер на фотографиях одет в футболку преимущественно светло-голубого цвета с вкраплениями фиолетового, синего и белого.

Стоит заметить, что на сайте Реала на данный момент невозможно заказать форму с именем Мбаппе, поскольку профиль француза не выбирается, но можно приобрести футболку с номером Крооса, который покинул команду.

Donde nacen las leyendas.

Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

@adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

Andriy Lunin in 2024-25 GK kit. ? pic.twitter.com/rHv6GDs1hT — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2024