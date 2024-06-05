Реал разработал форму на сезон 2024/25 – Лунин принял участие в презентации, футболку с Мбаппе заказать невозможно
Реал презентовал новую экипировку, в которой команды будет играть в следующей кампании.
"Сливочные" вместе с разработчиком Adidas показали миру новую форму, в которой будут играть в сезоне 2024/25. В презентации новой экипировки не участвовал Килиан Мбаппе, поскольку его контракт был подписан позже, чем готовилось объявление.
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Новая форма имеет минималистичный дизайн и выполнена в белом цвете. На футболке есть персонализированный узор гусиных лапок с инициалами "RM". Детали формы черного цвета, такие как спонсор, логотип Adidas, полосы на плечах и линия V-образного выреза.
Андрей Лунин принял участие в презентации новой формы. Украинский голкипер на фотографиях одет в футболку преимущественно светло-голубого цвета с вкраплениями фиолетового, синего и белого.
Стоит заметить, что на сайте Реала на данный момент невозможно заказать форму с именем Мбаппе, поскольку профиль француза не выбирается, но можно приобрести футболку с номером Крооса, который покинул команду.