Роналду отказался рекламировать Саудовскую Аравию как туристическое направление. Португальцу предлагали 6 млн евро за участие в рекламной компании.

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По информации The Telegraph, если бы Криштиану согласился, то был бы вынужден посещать страну, а также, в Саудовской Аравии смогли бы использовать его образ для рекламы. Интересно, что подобное предложение поступила и Лионелю Месси, однако ответ аргентинца пока неизвестен

Отметим, что Саудовская Аравия пытается увеличить свою туристическую привлекательность, привлекая к рекламной кампании звезд футбольного мира. Так, президент ФИФА Джанни Инфантино рассыпался в комплиментах столице страны, Эр-Рияду, после недавнего визита.

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