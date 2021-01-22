Ювентус победил Наполи (2:0) в поединке за Суперкубок Италии, а Криштиану Роналду забил один из мячей, который стал рекордным в истории мирового футбола – 760-м для него в официальных поединках.

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Португалец превзошел достижение Йозефа Бицана, который отличился 759 результативными ударами. Правда, почти сразу Федерация футбола Чехии возразила рекорд звезды Юве.

"Бицан в официальных матчах забил 821 гол. Учитываются голы из матчей первой и второй лиг (Австрии и Чехии), национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские поединки в счет не берутся, если дело не касается национальной сборной", – говорится в заявлении федерации в Twitter.

Заметим, что ранее Роналду обошел и Пеле, у которого было 757 голов, но легендарный бразилец это достижение тоже опроверг.

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